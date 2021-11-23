Путин, Алиев и Пашинян на переговорах в Сочи 26 ноября обсудят региональные мирные процессы

Президент России Владимир Путин встретится 26 ноября в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. На повестке трехсторонних переговоров — мирные процессы и восстановление разрушенных связей в Нагорном Карабахе.

Подробности грядущей встречи сообщили в пресс-службе Кремля. Основной темой переговоров станет реализация трехсторонних мирных договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Инициатором диалога, подчеркнули в пресс-службе, стала Москва.

«По инициативе главы российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года», — рассказали в Кремле.

Помимо трехсторонних переговоров, запланированы также частные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном за закрытыми дверями. Целью встречи обозначено определение направлений и способов реализации соглашений по нагорно-карабахскому конфликту.