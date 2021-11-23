В «Спартаке» ждут Тедеско в президентской ложе на матче с «Наполи»

Начальник пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в столичном клубе рады возможному прибытию бывшего тренера Доменико Тедеско на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

Он отметил, что немецкому специалисту всегда рады на стадионе красно-белых. Зеленов пообещал, что в случае визита Тедеско организуют теплый прием.

«Тедеско — желанный гость на нашем стадионе. Он может приехать, когда захочет, и всегда рассчитывать на теплый прием. Ждем Доменико на игре в президентской ложе», — сказал Зеленов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 36-летний немец не планирует в Москве вести переговоры о работе. «Спартак» примет «Наполи» 24 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена», старт — в 18:30 по московскому времени.