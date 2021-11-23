Гроб с телом Валерия Гаркалина утонул в цветах на церемонии прощания в ГИТИСе

Церемония прощания с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным прошла в учебном театре ГИТИСа. Поклонники и коллеги актера возложили у его гроба огромное количество цветов.

Проститься со звездой комедии «Ширли-мырли» пришли сотни близких людей, которые оказались неравнодушны к смерти артиста. В зале учебного театра ГИТИСа многие не смогли сдержать слез горечи, передает ФАН.

С утра к зданию, где проходила траурная процессия, шли с букетами коллеги и поклонники актера. Гроб с его телом буквально утонул в цветах.

Церемония прощания с театральным педагогом проходила с соблюдением мер безопасности в период напряженной эпидемиологической обстановки. Почти все посетители были в медицинских масках.

Гаркалин скончался 20 ноября. На момент смерти ему было 67 лет. Артист умер из-за тяжелых последствий коронавирусной инфекции.