Силовики сообщили о предотвращении атаки на учебное заведение в Казани

Сотрудники силовых структур сообщили о предотвращении нападения на образовательное учреждение в Казани. По имеющимся данным, атаку на учебное заведение готовил несовершеннолетний россиянин.

Согласно предоставленной ФСБ информации, у юноши дома нашли пневматическую винтовку, а в истории интернет-браузера — запросы о ее переделке в боевое оружие, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Подробности инцидента сообщает источник в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек. Силовикам удалось побеседовать с подростком. По его словам, к атаке на образовательное учреждение юношу склонял житель Украины, с которым тот общался в мессенджере Telegram.