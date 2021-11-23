Патрушев не исключил, что все украинцы из-за действий Запада станут беженцами

Страны Запада полностью разрушили экономику Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, украинское общество доведено до нищеты и бесправия, и в любой момент может «полыхнуть» так, что миллионы жителей страны превратятся в беженцев в поисках приюта.

«Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», — высказался секретарь Совбеза РФ.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, что Россия якобы готовит вторжение на Украину со стороны Крыма и Белоруссии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал материал вбросом и нагнетанием напряженности, передает телеканал «360».