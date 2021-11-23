Путин призвал активнее налаживать отношения России и Палестины

Президент России Владимир Путин провел встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров в Сочи Путин заявил, что важно регулярно встречаться и поддерживать отношения, а также обмениваться мнениями по обстановке на Ближнем Востоке.

«Нужно выстраивать работу межправительственной комиссии РФ и Палестины, которая была приостановлена на фоне пандемии», — добавил Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что главы двух государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Путин и Аббас также затронут вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, передает телеканал «360».