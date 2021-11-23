Власти Псковской области обязали вакцинироваться от COVID-19 совершеннолетних студентов

Обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для совершеннолетних студентов введена в Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно сообщению, данная мера вводится из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе. Так, первый компонент вакцины необходимо ввести до 10 декабря, а второй до 10 января 2022 года.

«В Псковской области, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций», — передается в сообщении.

Данное постановление было принято территориальным управлением Роспотребнадзора. Так, власти региона планируют увеличить охват вакцинации против коронавируса.

По сообщению оперативного штаба, в Псковской области COVID-19 с начала пандемии заразились 64 601. Выздоровели 55 373 человека.