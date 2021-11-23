СК РФ возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID-19

Следователи особого отдела по вопросам борьбы с преступными эпизодами по коронавирусу ведут расследование почти 60 уголовных дел, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — рассказал глава ведомства на форуме в Петербурге.

По словам Бастрыкина, тема мероприятия «Роль права в обеспечении благополучия человека» крайне актуальная в современном мире. Он добавил, что вклад правовой системы может помочь улучшить качество борьбы с данным «мировым злом».