Колташов назвал реальных виновников резкого роста цен на энергоносители в Европе

Польские политики пытаются переложить вину за европейский энергетический кризис и рост цен на топливо на Россию, потому что они не могут прямо назвать истинных виновников – США, которые разбалансировали глобальную финансовую систему.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, в инфляции в странах Евросоюза виновны Россия, «Газпром» и «Северный поток – 2».

В частности, по словам главы польского правительства, именно Россия и «Газпром» несут ответственность за подорожание энергоносителей в ЕС. А также в этом виновен новый российский газопровод «Северный поток – 2» и те представители Европейской народной партии, которые способствовали его постройке вместо того, чтобы заблокировать.

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Напомним, ранее Евростат сообщил, что в октябре 2021 года годовая инфляция в странах Евросоюза составила 4,1%, став рекордной после кризиса в июле 2008 года.

Василий Колташов обсуждая ситуацию в эфире радио Sputnik, высказало свое мнение о причинах резкого подорожания энергоносителей в ЕС.

«Реальными виновниками глобальной инфляции и того, что называют уже сырьевым кризисом, являются ведущие центральные банки Запада. Это Федеральная резервная система США, Банк Англии, Европейский центральный банк и Банк Японии. Три первых банка имеют (учетную) ставку, близкую к нулю, а банк Японии – даже отрицательную ставку», — объяснил эксперт.

Подобная денежная политика, особенно в преддверии отопительного сезона, не могла не привести к подорожанию газа, угля и нефти в Европе, подчеркивает Колташов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Нынешняя денежная политика центральных западных банков оказалась прямо противоположной том, как страны Запада и особенно США вели себя во время сырьевого кризиса 1970-х годов.

«Тогда, в 1981 году, Федеральная резервная система подняла ставку до 16,3%. Затем, под влиянием такой очень высокой ставки цены на нефть снизились в 1980-е годы, — напомнил эксперт. — В настоящее время они проводят диаметрально противоположную политику: "затапливают" рынки деньгами».

Таким образом премьер-министр Польши, обвиняя Россию в росте цен в Европе, противоречит очевидности. Польские власти поступают так, потому что они не могут прямо заявить, что в сырьевых проблемах Евросоюза и в росте цен виновны Соединенные Штаты Америки, так как именно они ответственны за разбалансировку глобальной финансовой системы.