Мэр Уфы Греков поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте

Власти Уфы приняли решение начать выборочную проверку пассажиров общественного транспорта на наличие QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19. Об этом градоначальник Сергей Греков заявил на совещании в администрации муниципалитета.

«В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте», — рассказал политик.

Он добавил, что для контроля за соблюдением новых мер безопасности было выделено около 180 специализированных бригад.

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября вступил в силу запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Только за один день проверяющим пришлось высадить более 500 человек. В Казани несколько кондукторов даже попали в больницу после драки с пассажирами.