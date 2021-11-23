Коронавирусные ограничения в Новгородской области планируют смягчить с 1 декабря

Ограничения, которые ранее были введены властями Новгородской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, смягчат с 1 декабря.

Таким образом, власти региона разрешать заполнять залы театров и кинотеатров до 75%. Кроме того, в заведениях общественного питания будет разрешено проводить банкеты для жителей, которые привились от COVID-19 или переболели этой болезнью. Также QR-код больше не потребуется родителям для посещения учреждений дополнительного образования.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Данная процедура в России проводится с использованием препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность результатами проведенных исследований.