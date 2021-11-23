Врачи извлекли сердце Марадоны перед похоронами футболиста

Похороны аргентинского футболиста Диего Марадоны прошли год назад. Он был погребен без сердца, которое, по некоторым данным, хотели украсть болельщики.

Журналист Нельсон Кастро описал в своей книге шокирующую деталь. По его словам, орган спортсмена нужен был не только для изучения.

«Была группа [болельщиков], которая планировала выкопать сердце. Этого не произошло, потому что люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти», – передает Marca слова Кастро.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Медицинская экспертная комиссия, которая занималась расследованием его смерти, признала недостаточными и неосторожными действия лечивших его медиков. Специалисты постановили, что футболисту не были обеспечены нужный уход и лечение. Врачи пытались реанимировать спортсмена, когда он уже был мертв на протяжении нескольких часов.