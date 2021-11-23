Депутат Гутенев ответил на заявления США о санкциях против «СП-2» пословицей про караван

Очередные угрозы санкциями госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении газопровода «Северный поток — 2» — лишь пустое сотрясение воздуха. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Законодатель выразил уверенность, что европейские власти сделают правильный выбор и не поддадутся на давление со стороны США, а экономические выгоды перевесят мнимые политические издержки. Чтобы обозначить позицию России по возможным новыми ограничениям в отношении «СП-2» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле прибегнул к поговорке.

«Мы уже привыкли к нарушению и принципов международного права, и правил Всемирной торговой организации, но, как показала практика, эти усилия тщетны. Собака лает — караван идет», — лаконично ответил на нападки Блинкена депутат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на введение новых антироссийских санкций в связи со строительством и готовящимся запуском трубопровода «Северный поток — 2». Под ограничения могут попасть два судна, которые были задействованы при прокладке трансбалтийской газовой трубы.