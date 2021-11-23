Назарбаев передаст президенту Казахстана Токаеву полномочия руководителя партии «Нур Отан»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан» нынешнему главе страны Касым-Жомарту Токаеву. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь экс-лидера Айдос Укибай в Twitter.

По словам Укибая, Назарбаев отметил, что партию «Нур Отан» должен возглавлять лидер страны. Процедура передачи всех полномочий состоится в соответствии с уставом политического совета, добавил он.

«В ходе расширенного заседания политического совета (партии. — Прим. ред.) Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Nur Otan"», - написал пресс-секретарь бывшего главы государства в Twitter.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана ведут переговоры о поставках в республику российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.