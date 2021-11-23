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Назарбаев передаст президенту Казахстана Токаеву полномочия руководителя партии «Нур Отан»

Политика
Назарбаев передаст президенту Казахстана Токаеву полномочия руководителя партии «Нур Отан»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан» нынешнему главе страны Касым-Жомарту Токаеву. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь экс-лидера Айдос Укибай в Twitter.

По словам Укибая, Назарбаев отметил, что партию «Нур Отан» должен возглавлять лидер страны. Процедура передачи всех полномочий состоится в соответствии с уставом политического совета, добавил он.

«В ходе расширенного заседания политического совета (партии. — Прим. ред.) Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Nur Otan"», - написал пресс-секретарь бывшего главы государства в Twitter.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана ведут переговоры о поставках в республику российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

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