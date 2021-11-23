Экс-футболист «Спартака» Калиниченко заявил, что «Зенит» не имеет права проигрывать «Мальме»

Бывший хавбек московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи петербургского «Зенита» со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экс-полузащитник обратил внимание, что у «Мальме» сложная ситуация в квартете Н, поскольку шведский клуб не одержал ни единой победы. При этом, уточнил Калиниченко, соперник сине-бело-голубых тоже имеет шанс на выход в Лигу Европы.

«Петербургский клуб сейчас просто не имеет права проигрывать. Даже ничья будет для подопечных Семака неудачей. Сине-бело-голубые сильнее своего соперника в этой игре. Это они и должны доказывать. Так что о ставке тут говорить долго не о чем. Предлагаю заключить пари на победу "Зенита"», — сказал Калиниченко.

После четырех туров «Зенит» имеет в своем активе три очка, которые он набрал после победы над «Мальме» в домашнем матче (4:0). Ранее подопечные Семака проиграли «Челси» (0:1) и дважды уступили туринскому «Ювентусу» — 0:1 и 2:4.