Жириновский предрек изменение сути понятия ЧМО после скандала с Рашкиным и лосем

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз обрушился с критикой на КПРФ и ее представителя в ГД Валерия Рашкина.

Политик вспомнил о понятии ЧМО — человек, мешающий обществу. По мнению парламентария, проблема с Рашкиным кроется не в нем самом, а в целой партии, которую он представляет.

«Бывает, партии мешают, уже будут называть не ЧМО, а ПМО — партия, мешающая обществу. Они этого не понимают: дело не в Рашкине и не в убитом лосе. Целая политическая структура 120 лет мешает», — высказался Жириновский.

Лидер ЛДПР заключил, что с начала прошлого века коммунисты лишь «все разрушали».

Ранее сообщалось, что большинство членов комиссии Госдумы по мандатным вопросам порекомендовали снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность из-за истории с тушей лося в багажнике. Моральную сторону вопроса комиссия не рассматривала. Судьбу парламентария решат на заседании 25 ноября, сообщает телеканал «360».