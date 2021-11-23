Выживший в страшном ДТП с автобусом в Болгарии рассказал о взрыве

Мужчина, выживший в ДТП с автобусом в Болгарии, жертвами которого стали 46 человек, рассказал о мощном взрыве, сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

По словам пострадавшего, перед аварией он услышал звук взрыва, после чего успел выскочить через окно. Аналогичным образом спаслись еще семь человек.

Заев, главы МИД и минздрава выехали в Софию. В Болгарию были направлены соответствующие команды специалистов. Премьер подчеркнул, что будет признателен властям страны, если они раскроют информацию о причинах случившегося и добавил, что самое главное сейчас — помочь пострадавшим.