Песков: идет снижение заболеваемости COVID-19, но впереди новые волны

Впереди мир ожидают новые волны коронавирусной инфекции, поэтому необходимо повышать уровень вакцинации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что заболеваемость COVID-19 в России в последние дни снижается. Об этом свидетельствуют последние данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

«Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. То, что волны идут одна за другой — это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами — это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

На сегодняшний день именно вакцинация против коронавируса является самой эффективной мерой в борьбе с пандемией. Россиянам доступны четыре отечественные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».