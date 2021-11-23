В Екатеринбурге с экс-главы района взыскали более 7,4 миллионов рублей

Бывшего главу Железнодорожного района Екатеринбурга Андрея Курочкина уличили в приобретении имущества на неподтвержденные доходы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

«Установлено, что в 2015 году на тот момент глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга и его супруга приобрели в собственность недвижимое имущество общей стоимостью более 15,2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что стоимость недвижимости — 15,2 миллиона рублей — превысила совокупный доход семьи чиновника за три года. Происхождение свалившихся на его голову золотых гор госслужащий объяснить не смог. Теперь, согласно постановлению суда, Курочкину необходимо выплатить 7,4 млн рублей в пользу государства.

Ранее суд арестовал обвиняемого в коррупции врио замгубернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он проведет под стражей два месяца.