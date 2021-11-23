Мэр Ульяновска призвал бороться с COVID-19 с помощью «хорошего настроения»

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин намерен бороться с распространением коронавируса в своей вотчине с помощью хорошего настроения. Обсуждая с коллегами концепцию новогоднего оформления города, мэр объяснил, что местным жителям для борьбы с заморским вирусом необходим заряд позитива.

«Когда у человека хорошее настроение, у него вырабатываются соответствующие вещества в организме, которые препятствуют распространению болезней. Пусть звучит не совсем уместно, но такое позитивное настроение – тоже вклад в борьбу с коронавирусом. Счастливый, довольный человек менее восприимчив к таким болезням, которые у нас сегодня, к сожалению, идут», — заявил Вавилин.

Чтобы настроить жителей Ульяновска на позитивный лад, городские власти установят на центральной площади 20-метровую елку, а также займутся постройкой резиденции Деда Мороза, заливкой катка и украшением зданий «световой иллюминацией».

Мэр Ульяновска пригрозил жителям, что отрицательная динамика по заболеваемости COVID-19 может привести к введению в городе проверок QR-кодов о вакцинации по примеру Казани. Дмитрий Вавилин готов перенять опыт республиканской столицы, пусть это и «приводит к очень большим затруднениям».