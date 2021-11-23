Песков усомнился, что Тихановская когда-нибудь станет собеседником Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко самостоятельно принимает решение о ведении диалогов с теми или иными людьми, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вряд ли Лукашенко сядет за стол переговоров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской», — пояснил Песков журналистам.

Ранее Лукашенко заявил, что приступит к диалогу с Тихановской, когда президент Владимир Путин «сядет за стол переговоров» с блогером Алексеем Навальным. Белорусский лидер назвал Навального предателем интересов России. Также Лукашенко ответил на вопрос о едином лидере Союзного государства. По его словам, необходимости в этом нет, передает телеканал «360».