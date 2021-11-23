Песков раскритиковал новые санкции против «СП-2» на фоне налаживания диалога России и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2», которые анонсировали в американском госдепартаменте.

Как отметил Песков, в Кремле считают ограничения незаконными и неправильными.

«Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно. Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — пояснил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что ограничения станут продолжением санкционного языка, от которого США упорно не хотят уйти. Он назвал санкции «излюбленным языком Вашингтона».

Ранее стало известно, что США планируют ввести санкции против проекта «Северный поток — 2». Под ограничительные меры могут попасть российская компания и двое судов, передает телеканал «360».