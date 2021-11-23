Суд Москвы продлил арест обвиняемому в госизмене основателю Group-IB Сачкову

Лефортовский суд Москвы продлил период содержания под стражей директору компании Group-IB Илье Сачкову еще на три месяца.

Мужчина пробудет под арестом до 28 февраля 2022 года. Не так давно сообщалось, что суд заключил генерального директора компании Group-IB под стражу. Подозреваемого отправили в СИЗО в конце сентября 2021 года на два месяца. Сачкова подозревают в государственной измене.

Компания Group-IB занимается борьбой с киберпреступностью и онлайн-мошенниками. Ее основатель ранее высказал предположение, что разоблаченные его компанией преступники якобы пытались отомстить Group-IB.