Невролог Царева предупредила страдающих от храпа людей об опасности COVID-19 в тяжелой форме

Люди, которые страдают от храпа и апноэ, чаще других рискуют заболеть коронавирусом в тяжелой форме, предупредила невролог-сомнолог Елена Царева.

Специалист отметила, что именно пациенты с апное, как правило, страдают тяжелой формой COVID-19. Дело в том, что коронавирус непосредственно поражает легкие и является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне.

«И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведем с особым вниманием», — подчеркнула Царева в беседе с URA.RU.

Такую же точку зрения разделил заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. По его словам, апноэ — это проблема верхних дыхательных путей, а COVID-19 — проблема нижних дыхательных путей, поэтому такие люди тяжелее переносят коронавирус.