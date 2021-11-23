Юрист Ремесло заподозрил депутата Госдумы от КПРФ Рашкина в возможной взятке

Общественный деятель Илья Ремесло высказал подозрение о том, что депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин давал взятку, чтобы получить возможность поохотиться на лося под Саратовом.

Ремесло прокомментировал признание политика в том, что он незаконно охотился в лесу на парнокопытное.

«Это абсолютно прекрасно. Классика жанра — барин-депутат из парткома приехал на охоту в саратовскую провинцию. Ее Рашкин держит в роли своего личного сафари-парка, где закон — это он сам. Настолько, что даже не считает нужным проверить документы на охоту, не барское это дело», — заметил юрист.

Общественный деятель отметил, что подобные инциденты — не редкость. Напомним, что Валерия Рашкина задержали в октябре. Правоохранители обнаружили труп убитого лося в багажнике машины коммуниста. Не так давно Рашкин признался, что застрелил лося, так как якобы перепутал животное с кабаном из-за плохой видимости.