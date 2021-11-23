Политолог Корейба устроил шоу о «российской угрозе» в программе «Время покажет»

Политолог из Польши Якуб Корейба устроил настоящее представление, показывая «российскую угрозу» на карте.

Случай произошел на программе «Время покажет», где речь шла о поддержке Украины со стороны европейских стран. По словам Корейбы, Украина нужна Западу лишь как «стратегическая глубина». Без Киева ЕС проиграет любую войну с Россией, убежден он. После этого политолог перескочил через ограждение и стал показывать на напольную карту Европы, используя собственные туфли, чтобы продемонстрировать направления «российской угрозы».

Удивленные ведущие Олеся Лосева и Анатолий Кузичев попросили политолога не раздеваться полностью и не снимать носки. Корейбу это не задело, и он продолжил дальше утверждать, что Запад готов смириться с любым украинским «цирком». Кузичев в ответ на это слово намекнул, что сам поляк устроил нечто подобное в студии.

«Без Украины мы проиграем любую войну с Россией. Если мы уберем вот это, вы нападете здесь, и нам будет нечем отвечать. Мы весь этот безумный цирк поддерживаем не потому что их любим, а потому что без них мы проиграем против вас», — высказался Корейба.

После этого одиозный политолог вернулся на свое место.

Ранее крымский сенатор Сергей Цеков прокомментировал сообщения американских СМИ о планах России по вторжению на Украину. По его мнению, СМИ такими сообщениями стараются «накрутить ситуацию» и оправдать передвижения НАТО, передает телеканал «360».