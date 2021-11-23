Аналитики Sina заявили о готовности КНР сотрудничать с Россией для противостояния НАТО

Китайское издание Sina выпустило материал о противостоянии России агрессивной политике НАТО.

Аналитики предложили русским использовать своего близкого союзника — Китай. Как отметили эксперты, «железный президент» Владимир Путин превратил Россию в «железную страну», которая готова дать решительный отпор любому, кто попытается нанести вред ее национальным интересам, пишет «ПолитРоссия».

Эксперты предложили России хитрый маневр для противостояния НАТО. Для этого Москве и Пекину нужно объединиться. Уже сейчас страны провели масштабные маневры в Японском море. Также Запад вывела из себя сделка по совместному созданию тяжелого вертолета (AHL).

«Североатлантический альянс тратит огромные усилия, чтобы противодействовать России. Если подключится Китай, у НАТО просто не хватит сил сразу на двух сильных соперников», — указали аналитики.

Усиление российско-китайского сотрудничества действительно представляет серьезную угрозу для НАТО, заключили авторы Sina.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что американские авианосцы оказались уязвимы перед эффективными российскими и китайскими ракетами. Это оружие сделало их беспомощными — корабли не могут подойти к цели на нужное расстояние из-за дальности запуска ракет, передает телеканал «360».