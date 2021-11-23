Власти Алтайского края направят почти миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение увеличить расходы на оплату труда бюджетников, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инициатива была подготовлена ко второму чтению закона о краевом бюджете.

Так, в 2022 году зарплаты данной категории граждан будут проиндексированы дважды — с начала года на 6,4% и с 1 октября на 4%. Для этого из бюджета будет выделено 986 миллионов рублей.

«Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ», — говорится в сообщении.

В общей сложности, расходы алтайского бюджета увеличатся на 10,3 миллиарда рублей.

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 января 2022 года в Алтайском крае также предусмотрена индексация в размере 15,9% для отдельных категорий работников.