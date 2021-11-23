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Власти Алтайского края направят почти миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников

Экономика
Власти Алтайского края направят почти миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение увеличить расходы на оплату труда бюджетников, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инициатива была подготовлена ко второму чтению закона о краевом бюджете.

Так, в 2022 году зарплаты данной категории граждан будут проиндексированы дважды — с начала года на 6,4% и с 1 октября на 4%. Для этого из бюджета будет выделено 986 миллионов рублей. 

«Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ», — говорится в сообщении. 

 В общей сложности, расходы алтайского бюджета увеличатся на 10,3 миллиарда рублей. 

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 января 2022 года в Алтайском крае также предусмотрена индексация в размере 15,9% для отдельных категорий работников.

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