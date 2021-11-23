Очереди, драки, приступы национализма. Как Казань справилась с первым днем QR-коллапса

В минувший понедельник Казань пыталась ужиться с новой коронавирусной реальностью: республиканская столица стала первым российским городом, в котором общественный транспорт стал доступен только людям с QR-кодом, медотводом или справкой о перенесенном COVID-19.

Дабы избежать очередей, проверку «привитости» организовали еще на подходах к автобусным остановкам и подземке. Документы о прохождении вакцинации просили предъявить сразу после входа на станцию метрополитена или во время остановки общественного транспорта.

В казанской мэрии итоги дня оценили скорее положительно, чем отрицательно. Власти подсчитали, что за 22 ноября кондуктора и работники метро «развернули» полторы тысячи человек, что составляет не более 0,2% от общего числа городских пассажиров. Проверка QR-кодов не привела к простоям и задержкам на линиях метро, а значит новая система допуска никак не отразилась на работе общественного транспорта, резюмировали в городской администрации.

ТАСС / Алеев Егор

«Я, что ли, это придумал?»

Статистика статистикой, но, если верить видеохронике в соцсетях, обстановка на казанских улицах была далека от идеальной. Первые признаки хромающей логистики начали появляться утром, когда поток людей хлынул к остановкам и станциям метрополитена. Последний был более подготовлен к приему «гостей»: QR-коды проверяли перед турникетами, при этом сам процесс не занимал много времени.

Первый день проверки QR-кодов в казанском метро ????????



Люди реагируют на все происходящее спокойно, у всех есть QR-коды или справки.



Но без необходимых справок в метро не пропускают. pic.twitter.com/Nw3dcDAkXR — Казанские ведомости (@kazved) November 22, 2021

Некоторые пользователи соцсетей выкладывали видео с многометровыми очередями, пытаясь поразить подписчиков «хаосом в Казани», но на деле такие «пробки» исчезали спустя несколько минут.

В наземном транспорте ситуация была куда более напряженная. По задумке властей, кондуктора должны были проверять цифровые справки и медотводы при входе в автобусы и троллейбусы, чтобы человек без QR-кода не смог попасть внутрь. После появления первых утренних «экипажей» стало ясно, что такая практика приводит к долгим простоям и нарушениям графика. Транспортникам пришлось привлекать волонтеров.

«На 65 остановках начали работать добровольцы – сотрудники транспортных предприятий, — заявил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. — Это сделано для того, чтобы облегчить работу кондукторов и ускорить процесс проверки. Справки и коды они проверяют как на улице, пока человек ждет автобус, так и внутри него».

Через несколько часов недовольство людей, не сумевших вовремя добраться до работы, начало выливаться в первые стычки с кондукторами. Пассажиры хамили и огрызались в их адрес, в некоторых случаях обращая внимание на национальную принадлежность жителей татарской столицы.

Дошло до того, что некоторые сотрудники транспортной компании отказывались работать. В Сети быстро разлетелся ролик с женщиной по имени Хуршида – кондуктором 89 городского маршрута, которая пожаловалась журналистам на невозможные условия работы.

31-й маршрут и вовсе попал в криминальную хронику. Там разъяренный пассажир, не желая мириться с новыми правилами проезда, ударил женщину-кондуктора, а потом и вовсе брызнул ей в лицо перцовым баллончиком. На 43-м маршруте другой казанец попытался проехать до пункта назначения с чужим проездным, но «фальшивосправочника» быстро раскусили. В ответ мужчина набросился на проверяющего. Утро вторника оба нарушителя спокойствия встретили в полиции.

«В такое напряженное время я обращаюсь ко всем пассажирам, чтобы они помогали кондукторам, если видят подобных пассажиров. Это задерживает автобус. Просите таких пассажиров как можно быстрее покинуть транспорт, тем самым вы существенно сэкономите время проверки и быстрее доедете до работы», — обратился к добропорядочным землякам Темляков.

Как закономерный итог первых часов QR-застоя: в городе резко подскочили цены на такси. Машины стали для непривитых казанцев единственным способом передвижения по городу после пеших прогулок. Средний чек за одну поездку в эконом-такси вырос с 200 до 500 рублей. Сочувствующие владельцы личного транспорта набирали «группы нуждающихся» для развозки по рабочим местам.

ТАСС / Алеев Егор

«Щелкнуть по носу Минниханова»

В Кремле такие итоги первого дня проверки QR-кодов в общественном транспорте объяснили «определенными проблемами на начальном этапе».

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Но надеемся, что скоро эта ситуация выровняется и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей. Потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», — успокоил журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Telegram-аналитики из Казани не поддержали оптимизма представителя Кремля и принялись трубить о «QR-коллапсе» в республике. Политологи увидели связь между логистическими проблемами и статусом второго российского президента — Рустама Минниханова.

«Республика не справилась с организацией новой системы, люди избивают кондукторов, везде очереди, в Казани — коллапс. Какую цену заплатил Минниханов за то, чтобы позволить себе стать регионом плохого примера? <…> [Президент Владимир] Путин в ближайшее время может оценить закон о QR в очень категоричной плоскости, чтобы дополнительно подчеркнуть статус президента и щелкнуть по носу тому, кто на это звание претендует», – отмечают эксперты.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Коллегам вторит «Незыгарь». Поставщики инсайдов из кулуаров Кремля поговаривают, что Москва пока недовольна итогами работы властей, которые «формируют негативный фон административных способностей и амбиций руководства Татарстана». Мэрия Казани стоит на своем и не собирается отменять или смягчать новые правила пользования общественным транспортом.

Пассажир, пойманный специальными проверяющими в автобусе или вагоне метро без QR-кода, должен будет заплатить 30 тысяч рублей, а вот для перевозчиков штрафы гораздо серьезнее – 500 тысяч рублей за невнимательность или нежелание проверять сертификат о вакцинации. Сергей Темляков уже попросил отменить столь суровые санкции, которые местные транспортники считают «колоссальными».

Примечательно, что «автобусные скандалы» за последние несколько дней были замечены не только в Казани. В Воронеже, к примеру, водитель общественного транспорта нагрубил пожилой женщине и силой вытолкнул ее из салона автобуса. Грубияна уже отстранили от работы. По его версии, женщина долгое время критиковала систему оплаты и ругала сотрудников транспортной компании, чем сильно разозлила водителя.

Справка ПС

Также с 22 ноября в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (Кондинский район, Урай, Нягань и Нефтеюганск) заработали электронные «заявки на выход из дома». Для всех невакцинированных жителей региона местные власти ввели режим самоизоляции.