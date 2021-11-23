Суд в Москве арестовал экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии

Военный суд арестовал бывшего заместителя начальника ФЭД Росгвардии полковника Николая Копытова по обвинению в получении взятки.

Инцидент произошел два года назад. Копытов получил незаконное вознаграждение в виде 10 млн рублей от представителей компании «Спецшвейснаб», занимавшейся поставкой формы для сотрудников Росгвардии. Взятка была предложена за заключение с организацией дополнительных контрактов на 2 млрд рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Копытова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Защита полковника обжаловала решение суда. Обстоятельства инцидента уточняются. Расследование продолжается.