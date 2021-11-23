Россиянин покончил с собой на борту самолета рейса Шарм-эль-Шейх — Самара

Гражданин РФ совершил самоубийство на авиасудне, летевшем из Шарм-эль-Шейха в Самару.

Труп 48-летнего мужчины обнаружили в туалете самолета. Из-за инцидента борт приземлился в Каире, где экипаж перенес тело в багажный отсек авиасудна. После этого самолет продолжил полет до Самары. Точная причина смерти россиянина в настоящий момент уточняется.

Родственники погибшего сообщили правоохранителям, что у мужчины имелись проблемы с психикой. Следователи считают, что у него могло начаться обострение болезни. Обстоятельства инцидента выясняются.