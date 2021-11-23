Заместитель руководителя красноярской синагоги оказался педофилом-рецидивистом

В Красноярске заведующего хозяйством местной синагоги уличили в педофилии. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации регионального СК, 58-летний мужчина 14 сентября продемонстрировал свои половые органы четырем детям, двум мальчикам и двум девочкам. Злоумышленник задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Оказалось, что Гуревич ранее уже был судим за подобное преступление — в 1988 году он получил условный срок за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

В ходе психолого-психиатрической судебной экспертизы у обвиняемого обнаружилось психическое расстройство. Материалы дела направлены в суд.

Ранее экс-омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов выступил за отмену срока давности преступлений, совершенных педофилами.