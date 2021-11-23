Экс-игрок «Барселоны» Глеб высказался о ситуации с Дзюбой и Карпиным

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб прокомментировал отказ форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в команду России.

Бывший футболист отметил, что с приходом на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина национальную команду можно только хвалить. По словам 40-летнего Глеба, Дзюба был обязан ехать в расположение сборной после приглашения тренерского штаба.

«Я все-таки на стороне Карпина [в истории с Дзюбой]. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов — это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос», — передает слова экс-игрока каталонского клуба Sport24.

Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В октябре форварда сине-бело-голубых вызвали в национальную команду, но он отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму.

После поражения от Хорватии сборная России лишилась прямой путевки на первенство мира 2022 года. Карпина огорчил результат и в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу» он не исключил, что не будет готовить команду к стыковым матчам. Через несколько дней российский специалист сообщил, что вопрос решен — он продолжит работу с национальной командой.