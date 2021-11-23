Ситуация, произошедшая в 1940 году с французской армией, когда она без боя сдалась после наступления нацистской Германии, в будущем может повториться. Таким мнением поделился военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с журналистами высказался о Российской Федерации как о «невыносимом и раздражающем соседе, который не хочет переезжать». Расистский выпад французского министра привел в ярость военного эксперта. Парижу скоро придется поднимать белый флаг перед беженцами, указал Коротченко.

«Да французы скоро будут проситься в РФ, когда их Франция исчезнет из-за орд мигрантов», — поделился он своим мнением.

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По словам Коротченко, в годы Второй мировой войны, когда Франция без боя сдалась нацистской Германии, именно российская сторона помогла ей обрести свободу и стать членом клуба победителей. Таким образом эксперт преподал главе МИД Франции урок истории.

Граждане Франции ранее выразили несогласие с наметившейся в мире тенденцией по демонизации и очернению России. В своих комментариях французы подчеркивают, что если из какой-то точки планеты и пытаются манипулировать Европой, то это не из Москвы, а из Вашингтона.