Траурные венки, панно и шкатулки. На что тратят бюджетные деньги в Совете Федерации

Вечером 22 ноября СМИ в один голос затрубили: Совету Федерации понадобились торжественные и траурные букеты. На празднование юбилеев и выражение глубокой скорби властители верхней палаты парламента готовы потратить более 3,5 миллиона рублей из бюджета страны.

Аукцион не без размаха, а подрядчику повезет: нужны живые цветы, и чтоб букеты — не менее 50 сантиметров и по цене 32 тысячи рублей за штуку.

Но флористика «на миллионы» — не единственная госзакупка Совфеда, вызывающая вопросы о целесообразности немалых трат в «ковидный» год. Рассказываем, как в большой политике тратят суммы с шестью нулями, щедро выделенные из народных средств: сколько на прихоти, а сколько на необходимость.

Сувениры и живопись

Внутреннее убранство здания Совета Федерации решили преображать за счет средств федерального же бюджета весной. Все началось с приобретения картины «Теплое лето», которая вышла из-под кисти художника Сергея Демина. Произведение искусства (масло, холст), купленное за 52 тысячи рублей, красуется в одном из коридоров на Большой Дмитровке, 26. Теперь природа средней полосы России, воспетая живописцем в теплых тонах, порадует глаз не одного десятка сенаторов в перерывах между напряженными рабочими буднями.

Все любят сувениры. Почему же члены СФ должны стать исключением? На приятные мелочи и симпатичные вещицы в аппарате верхней палаты парламента потратили 870 тысяч рублей, следует из весеннего аукциона. Среди них 25 шкатулок стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей каждая (самые дорогие — с сюжетом «Грация», подешевле — «Медовое лето», «Летний венок» и «Узоры»), а также 35 скромных сувенирных наборов в виде ежедневников с ручкой. На роскошный барельеф под стеклом выделили 345 000 бюджетных рублей.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

А вот репродукцию портрета почти на 213 тысяч рублей аппарат Совета Федерации заказал совсем недавно, в октябре. Доподлинно неизвестно, чей лик будет красоваться на 30 полотнах, но догадаться можно.

Мрамор, перламутр и шикарная «плазма»

Сложно представить, насколько в аппарате Совета Федерации любят панно. За 2021 год этот вид искусства в верхней палате парламента приобретали с завидным шопоголизмом. Пусть недешево — более 1,5 млн бюджетных рублей, — зато красиво. Так сказать, на долгие лета.

Десяток панно на перламутре «Московский Кремль» — 300 тысяч рублей. Тридцать штук панно на керамике — 330 тысяч рублей. Двадцать панно «Палата регионов» — 270 тысяч рублей. Еще двадцать панно-складней с общей стоимостью 220 тысяч рублей.

В том же госзаказе числятся и 20 штук настольных складных часов с символикой Совета Федерации — 160 тысяч рублей. Самый шикарный «лот» — госзакупка панно на мраморе «Виды Москвы» и вновь «Палата регионов»: 65 штук за 545 тысяч рублей.

Однако же в век высоких технологий рассматривать живописные панно как минимум скучно. Поэтому в июне Совфед решил потратить более 637 тысяч рублей на 19 плазменных телевизоров Samsung с жидкокристаллическим экраном.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ /

Накормить сенатора, встретить дипломата

Выездные мероприятия сенаторов — тоже серьезная статья расходов для россиян-налогоплательщиков. 29 и 30 сентября в Ярославле прошел парламентский форум «Историко-культурное наследие России»: там выступала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ее заместитель Константин Косачев, сенаторы Лилия Гумерова и Фарит Мухаметшин. На «предоставление питания» делегации потратили 724 тысячи рублей.

Дипломатические отношения, еще и на постсоветском пространстве, для России очень важны. Поэтому более полумиллиона рублей из бюджета, потраченных на визит армянской делегации, ни капли не жалко.

Коллег из Нацсобрания Армении во главе с председателем Аленом Симоняном в Совфеде встречали радушно: предоставили жилье с ежедневной уборкой номера за 505 тысяч рублей.

Не скроем, феминизм на государственном уровне влетел стране «в копеечку». В октябре на гостиничное обслуживание для участниц и участников Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге было потрачено около 1,3 миллиона рублей. Наверняка, не зря: по словам Валентины Матвиенко, мероприятие вновь подтвердило статус «наиболее авторитетной женской дискуссионной площадки». Еще 518 тысяч рублей ушло на издание книги «Женщины: глобальная миссия в новой реальности. От форума до форума».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Бюджетные деньги, потраченные на «женский вопрос» в политике и международные делегации — безусловно, трата обоснованная. А вот с панно, сувенирами, шкатулками и недешевой живописью, как кажется, стоит притормозить. Так можно «переплюнуть» и Госдуму, работа которой обошлась россиянам не менее чем в 100 миллионов рублей за последний отчетный квартал. Подробнее — в нашей статье.