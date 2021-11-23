Шесть человек погибли при крушении парома с детьми в Шри-Ланке

Паром, перевозивший группу детей и учителей, потерпел крушение в районе Восточной провинции Шри-Ланки. В результате инцидента в Индийском океане погибли шесть человек, еще 11 пострадали, сообщает портал Nation со ссылкой на местную полицию.

Трагедия случилась в районе города Кинния. Согласно имеющимся данным, судно следовало по акватории и в какой-то момент перевернулось. Среди жертв катастрофы есть несовершеннолетние, отмечают в правоохранительных органах. Точное количество погибших детей и подростков не уточняется.

На место происшествия немедленно прибыли стражи порядка и врачи. Медики осмотрели пострадавших и приняли решение об их госпитализации. В настоящий момент всем, кто получил травмы в результате инцидента, оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе, где паром потерпел бедствие, ведутся поисково-спасательные работы. В них принимают участие водолазы ВМФ и полиция.