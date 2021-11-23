Запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ХМАО продлили до 20 декабря

Власти ХМАО продлили запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова.

Запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий будет действовать до 20 декабря. При этом решение властей не коснется спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, а также физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Кроме того, на такой же срок продлили запрет на посещение ТЦ, действующий для детей младше 14 лет, которых не сопровождают родители. До 31 декабря органы ЗАГС будут работать по предварительной записи, но с ограничением по заполняемости помещения в восемь человек.

Ранее в четырех муниципалитетах ХМАО объявили обязательную самоизоляцию для непривитых. Такое ограничение будет действительно до 5 декабря, передает телеканал «360».