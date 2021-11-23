Диетолог Арзамасцев предупредил об опасности тунца, яблок и йогурта

Некоторые продукты считаются полезными для здоровья, но на самом деле вполне могут представлять опасность. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, как могут навредить любимые многими тунец, яблоки и йогурт.

По словам специалиста, тунец опасен для человека из-за того, что долго живет и на протяжении многих лет накапливает тяжелые металлы, в числе которых и ртуть. Поэтому нужно понимать, что чем дольше срок жизни у рыбы, тем больше вредных компонентов она может накопить.

При этом следует быть осторожнее при покупке яблок, привезенных из других стран. Арзамасцев отметил, что такие плоды могли быть подвержены сильной обработке.

«Их кожура покрыта воском для того, чтобы они были красивыми, а еще на них наносятся антигрибковые вещества для сохранности от паразитов и грибка во время перевозки», — заявил медик в эфире телеканала «Москва 24».

Также стоит обратить внимание и на йогурт. Производители данного продукта могут улучшать его вкус, добавляя не только фрукты, но и различные консерванты, красители и сахар.

Диетолог Римма Мойсенко ранее предупредила об опасности острой, жирной и жареной пищи. По ее словам, такая еда пагубна для здоровья людей, находящихся в состоянии обострения хронических заболеваний, передает телеканал «360».