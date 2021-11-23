Сербский дипломат Царич выразил надежду на позитивные результаты визита Вучича в Россию

Временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич прокомментировал предстоящий визит президента Александра Вучича в Москву.

По словам Царича, Белград ожидает, что основной темой встречи Вучича и президента России Владимира Путина станет вопрос энергетики. Также, учитывая высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства между Россией и Сербией, предметом обсуждения станут другие актуальные темы, уверен он.

«Учитывая братские и дружественные отношения двух стран и народов, ждем позитивные результаты, укрепление и продолжение сотрудничества в ряде сфер», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия хотела бы увеличить поставки российского газа до трех миллиардов кубометров газа каждый год на десять лет. В последние годы республика получала более двух миллиардов по трубе через Украину и Венгрию, сообщает телеканал «360».