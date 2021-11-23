Власти Камчатского края ввели обязательные QR-коды на межмуниципальном транспорте

Система QR-кодов в Камчатском крае начала действовать в межмуниципальном транспорте и на воздушном транспорте местных авиалиний. Соответствующее решение приняли власти региона.

Предъявление QR-кодов стало обязательным с 23 ноября для пассажиров самолетов по всем направлениям Камчатского края, а также при использовании ряда междугородних маршрутов. К их числу относятся № 201 «Петропавловск-Камчатский — Мильково», № 208 «Петропавловск-Камчатский — Октябрьский», № 215 «Петропавловск-Камчатский — Эссо», № 216 «Петропавловск-Камчатский — Ключи», № 218 «Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее систему QR-кодов на транспорте ввели в Казани. Татарстан стал первым российским регионом, где приняли решение ввести данную меру, передает телеканал «360».