Литва должна быть поделена между Россией и Белоруссией, считают читатели китайского издания «Хуаньцю шибао».

Такое заявление они сделали, комментируя открытие офиса Тайваня в Литве. Китай считает остров своей территорией.

В процессе обсуждения один из комментаторов Хэгуан Тунчэн выразил мнение, что им следует поддержать раздел Литвы между российской и белорусской сторонами. По его мнению, подобное решение поможет разрядить обстановку в Европе.

«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом», — отметил он.

По словам другого читателя китайского издания, Россия является правопреемником Советского Союза, поэтому может претендовать на Литву, так как раньше республика находилась в составе СССР. Он подчеркнул, что китайцы смогут признать ее субъектом РФ.

Соединенные Штаты считают важным шагом для Тайваня открытие его представительства в Литве, которое позволит «углубить их сотрудничество». Таким мнением поделился в начале недели руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.