Политолог Карасев спрогнозировал досрочные парламентские выборы весной на Украине

Украинцы могут провести досрочные выборы в парламент уже в марте этого года. С таким мнением выступил политолог Вадим Карасев.

Эксперт сделал заявление во время круглого стола, посвященного кризису. Мероприятие проходило в агентстве Интерфакс-Украина. Киев давно ожидает перемен, а большинство в Верховной раде выступает в качестве дестабилизирующего фактора, убежден специалист.

Он также прокомментировал митинги активистов, которые призывали к отставке главы офиса президента Андрея Ермака. По словам эксперта, самое главное «требование досрочных парламентских выборов» прозвучало. Голосование является неплохой идеей и могло бы состояться в марте, спрогнозировал Карасев.

Ранее бывший депутат Рады Алексей Журавко предложил Ермаку задуматься, куда бежать из Украины. По мнению экс-парламентария, глава администрации президента может легко потерять свой пост из-за проблем в стране.