Экс-главу наукограда Циолковский осудят за преступления по четырем статьям

Бывшего руководителя ЗАТО Циолковского Сергея Левицкого осудят за взяточничество и другие преступления в Амурской области.

Левицкий обвиняется в получении взятки, отмывании денег, а также злоупотреблении полномочиями и препятствии законной предпринимательской деятельности. Бывший мэр искусственным путем обеспечил победу коммерческой организации, принадлежащей его друзьям, на аукционе на создание снежного городка.

«Денежные средства, полученные в качестве взятки, бывший мэр легализовал под видом законной финансовой операции», — сообщили в правоохранительных органах.

На сайте амурской прокуратуры сообщили, что знакомый дал Сергею взятку на сумму свыше 120 тыс. рублей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину Левицкий не признал. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Расследование продолжается.