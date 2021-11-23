SVT: Россия «высмеяла» Швецию напоминанием о Полтаве

Россия «высмеяла» шведского министра обороны Петера Хультквиста за слова об отправке солдат на Украину, заявила Каролина Вендиль Паллин из стокгольмского Института оборонных исследований.

Эксперт в эфире телеканала SVT прокомментировала ответ посольства России в Стокгольме на заявление Хультквиста. В дипмиссии министру напомнили, что в 1709 году подобная инициатива привела к разгрому Швеции в Полтавской битве.

«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии Хультквисту посоветовали задуматься о том, чтобы вместо миссии на Украине наладить предлагаемый Москвой диалог военных ведомств России и Швеции о способах восстановления сотрудничества в регионе Балтийского моря.

Комментируя заявление дипмиссии, Паллин отметила, что «Россия высмеивает Швецию». Кроме того, эксперт констатировала, что шведско-российские двусторонние отношения продолжают ухудшаться.