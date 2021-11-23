Россия призвала США не возобновлять дело по иску бывших акционеров ЮКОСа

Москва попросила американский суд в округе Колумбия не возобновлять дело по иску экс-акционеров компании ЮКОС до конца процедур в Нидерландах, в которой Москва добилась отмены взыскания больше 50 млрд долларов.

Из документов, которые опубликованы в базе судов США, стало известно, что возобновить дело призвали компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Истцы в США планируют добиться взыскания с Москвы многомиллиардной суммы.

В ответе России на ходатайство сказано, что приостановление процесса является «уместным и полностью оправданным». Как ранее отмечал суд, будущее расследование в США может быть «бесплодным занятием», потому что у истцов пропадут «основания для иска» в случае победы России в Амстердаме или любых будущих апелляциях в нидерландском Верховном суде. При этом нидерландский Верховный суд пока не принял окончательное решение.