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Россия призвала США не возобновлять дело по иску бывших акционеров ЮКОСа

Политика
Россия призвала США не возобновлять дело по иску бывших акционеров ЮКОСа

Москва попросила американский суд в округе Колумбия не возобновлять дело по иску экс-акционеров компании ЮКОС до конца процедур в Нидерландах, в которой Москва добилась отмены взыскания больше 50 млрд долларов.

Из документов, которые опубликованы в базе судов США, стало известно, что возобновить дело призвали компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Истцы в США планируют добиться взыскания с Москвы многомиллиардной суммы.

В ответе России на ходатайство сказано, что приостановление процесса является «уместным и полностью оправданным». Как ранее отмечал суд, будущее расследование в США может быть «бесплодным занятием», потому что у истцов пропадут «основания для иска» в случае победы России в Амстердаме или любых будущих апелляциях в нидерландском Верховном суде. При этом нидерландский Верховный суд пока не принял окончательное решение.

#суд #сша #юкос