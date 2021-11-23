Глава «Третьего сектора»: у Украины нет никакого плана по возвращению Донбасса

У Киева, по сути, нет никакой тактики по возвращению Донбасса, поэтому говорить, что старый план не работает, не приходится. Соответствующее заявление сделал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Недавно бывший министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина находится в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс. По мнению экс-главы МИД, Киеву необходима новая тактика по региону.

Золотарев во время беседы с РИА Новости сообщил, что бывший министр иностранных дел находится в оппозиции. По словам главы аналитического центра, этот факт диктует тональность его слов. Когда Климкин занимал свой пост, тогда и была четкая стратегия на «выталкивание» Донбасса из Украины, отметил аналитик. Золотарев подытожил, что нынешняя тактика заключается в словах: «мы не можем отказаться от минских договоренностей, но и не можем их выполнить».