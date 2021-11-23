Политолог Степанюк: Украина не способна рассчитаться со своими долгами

Украина не способна рассчитаться по внешним государственным долгам. Об этом заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

Он отметил, что желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, даже несмотря на то, что Киев увеличил проценты по облигациям. Политолог подчеркнул, что ни одна страна в мире не дает таких процентов как Украина.

«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», — сказал Степанюк.

Украинское правительство ранее одобрило и отправило на рассмотрение в Раду проект плана государственного бюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%. Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник предупредил, что страну ожидает масштабный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и банкротством почти всех предприятий.