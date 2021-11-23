Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден не отказывается от своих намерений переизбираться на новый срок, несмотря на падение его рейтингов. Таким образом она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об участии американского президента в предстоящих выборах.

«Да, таковы его намерения», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Как следует из материалов The Washington Post, Джо Байден и его представители заверяют, что он намерен принять участие в грядущих выборах президента Соединенных Штатов, которые пройдут в 2024 году. Однако на данный момент рейтинг американского лидера значительно снизился, согласно опросу, его поддерживают лишь 40% жителей страны.