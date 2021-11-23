Псаки не стала анонсировать отправки американского оружия на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать сообщение о возможных отправках США вооружения на Украину.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность отправки своих военных советников и дополнительного вооружения Киеву. Такое заявление появилось в связи с якобы наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. В случае поставок американского вооружения Украина может получить, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы.

«Мне нечего анонсировать относительно этого», — сказала Псаки.

Кроме этого, пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США все еще озабочены ситуацией в районе границы между Россией и Украиной. Эта тема также затрагивалась во время консультаций между Москвой и Вашингтоном.