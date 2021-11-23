Скончался бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван

Экс-президент Республики Корея Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Согласно данным южнокорейского информационного агентства, Чон Ду Хван скончался в своем доме в столице страны. Смерть наступила около 08:40 утра по местному времени (02:40 по Москве). Бывший глава государства страдал хроническими заболеваниями.

Чон Ду Хван возглавил страну после военного переворота в 1979 году. Он был президентом до 1988 года. В 1996 году его приговорили к смертной казни, однако позже политику заменили приговор на пожизненное заключение. Президент Ким Дэ Чжун спустя некоторое время помиловал Чон Ду Хвана.